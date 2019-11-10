Футбол
Sport24.ruБаста подарил ростовскому СКА новый автобус
Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
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Новый владелец ФК «СКА Ростов» планирует построить стадион и открыть спортивную школу
Панорама Ростова-на-Дону09:53
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Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
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«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
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Soccer.ru 12:02
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ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
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В Одессе памятную доску маршалу Жукову облили краской
RT на русском 11:00
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
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Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
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Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Футбол
Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России
В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 11:38
Происшествия
Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери
RT на русском 11:20
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1 (2-й тайм)
Газета.Ru 10:00
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС 12:15
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Хоккей
Финляндия — Швеция 2:1 (3-й период)
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Спорт
В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз
Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.
Известия 05:09
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 2:0 (2-й тайм)
Sports.ru 11:50
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика
Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего
Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
URA.Ru 12:05