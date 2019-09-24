Футбол

RT на русскомRT на русскомБаста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»

Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»

RT на русском05:56

Болельщик СКА Баста рассказал, почему использовал в своем клипе шарф «Ростова»

Sport24.ru03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

ТАСС 01:27
Политика

Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД

В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Космос

Ракета «Протон» будет снята с производства

Стало известно, что в ближайшие годы ракета-носитель «Протон» будет снята с производства. Ее планируют заменить ракетой-носителем «Ангара».
Rusargument 06:24
Авто

В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Sprinter

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил об отзыве на российском рынке свыше 4,6 тысяч коммерческих машин Sprinter.
Rusargument 06:20
Армия и оружие

Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом

Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Общество

HeadHunter назвал самую дефицитную профессию в Татарстане

Профессия маляра на сегодняшний день является самой дефицитной в Татарстане.
БИЗНЕС Online 05:27
Экономика

Транспортные госсубсидии распределят по-новому

Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Происшествия

Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»

Lenta.ru 04:48
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Футбол

СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре

Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Политика

Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Gazeta.SPb 01:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Кино

Умер звезда фильма «Убить Билла 2» Сид Хэйг

Известный голливудский актер Сид Хэйг скончался в возрасте 80-и лет.
Слово и Дело вчера в 08:56
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова

Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Армия и оружие

Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Политика

Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Авто

В России Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня 01:25
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр 01:28
Политика

ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе

Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прилетела в Читу и восхитилась природой

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая 24 сентября выступит в Забайкальской краевой филармонии, прилетела в Читу и восхитилась природой.
Чита.Ру вчера в 22:49
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Политика

Киев отказал Донбассу в особом статусе

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь отмечают, что продолжат добиваться от Киева подписания текста «формулы Штайнмайера» для того, чтобы украинские власти не смогли уклониться от предоставления Донбассу особого статуса.
Lenta.ru 06:12
Политика

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Происшествия

В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа

Жертвой курения электронных сигарет в Соединенных Штатах стали уже девять человек. Еще один смертельный исход зафиксирован в штате Канзас.
Комсомольская правда 06:08
Происшествия

Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

Среди задержанных было 47 детей, по данным детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича.
Интерфакс 04:55
Культура

Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»

iReactor вчера в 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное