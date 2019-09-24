Футбол
RT на русскомБаста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»
Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
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Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД
В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Космос
Ракета «Протон» будет снята с производства
Стало известно, что в ближайшие годы ракета-носитель «Протон» будет снята с производства. Ее планируют заменить ракетой-носителем «Ангара».
Rusargument 06:24
Авто
В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил об отзыве на российском рынке свыше 4,6 тысяч коммерческих машин Sprinter.
Rusargument 06:20
Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Общество
HeadHunter назвал самую дефицитную профессию в Татарстане
Профессия маляра на сегодняшний день является самой дефицитной в Татарстане.
БИЗНЕС Online 05:27
Экономика
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Политика
Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Gazeta.SPb 01:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Кино
Умер звезда фильма «Убить Билла 2» Сид Хэйг
Известный голливудский актер Сид Хэйг скончался в возрасте 80-и лет.
Слово и Дело вчера в 08:56
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Авто
В России Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Автоновости дня 01:25
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр 01:28
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прилетела в Читу и восхитилась природой
Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая 24 сентября выступит в Забайкальской краевой филармонии, прилетела в Читу и восхитилась природой.
Чита.Ру вчера в 22:49
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Политика
Киев отказал Донбассу в особом статусе
Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь отмечают, что продолжат добиваться от Киева подписания текста «формулы Штайнмайера» для того, чтобы украинские власти не смогли уклониться от предоставления Донбассу особого статуса.
Lenta.ru 06:12
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Происшествия
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Жертвой курения электронных сигарет в Соединенных Штатах стали уже девять человек. Еще один смертельный исход зафиксирован в штате Канзас.
Комсомольская правда 06:08
Происшествия
Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних
Среди задержанных было 47 детей, по данным детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича.
Интерфакс 04:55
Культура
Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»
iReactor вчера в 13:56