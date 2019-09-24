Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».

Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»

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