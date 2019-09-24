Футбол
RT на русскомБаста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»
Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
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Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Российская газета 07:57
Экономика
АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ вчера в 14:10
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Происшествия
СК установил детали убийства Михаила Круга
Мойка78 вчера в 05:41
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года.
ТАСС 06:01
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Семья Франко обжалует решение испанского суда об эксгумации останков
Семья диктатора Франсиско Франко собирается обжаловать решение Верховного суда об эксгумации из базилики Долины Павших его останков.
РИА Новости 07:46
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Экономика
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Гаджеты
Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном
Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).
3DNews 07:02
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Гаджеты
Xiaomi представила доступный смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.
Astera 05:17
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Музыка
«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей
"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Финансы
ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России.
РБК 07:36
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет
Травма детства не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных актрис Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Если бы стены могли говорить", "Солдат Джейн".
Московский Комсомолец 07:20
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Гаджеты
Экран iPhone 11 Pro Max признан лучшим в мире
News.ru 06:11
Политика
Британский парламент возобновит работу 25 сентября
Парламент Великобритании возобновит свою работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.
RT на русском 07:37