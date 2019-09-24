Футбол

RT на русскомRT на русскомБаста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»

Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
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Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»

RT на русском05:56

Баста: «Говорил Глушакову: «Тебя ждет СКА Ростов, а он: «Не дай бог». Но потом: «Звони мне»

Sport24.ru03:27
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Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

Российская газета 07:57
Экономика

АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
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Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34

Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Происшествия

СК установил детали убийства Михаила Круга

Мойка78 вчера в 05:41
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова

Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Актер Александр Числов знал о ВИЧ-инфекции

OAnews 07:11
Политика

Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей

Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года.
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Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
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Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика

Семья Франко обжалует решение испанского суда об эксгумации останков

Семья диктатора Франсиско Франко собирается обжаловать решение Верховного суда об эксгумации из базилики Долины Павших его останков.
РИА Новости 07:46
Политика

Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

News.ru вчера в 13:57
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru вчера в 21:00
Экономика

Транспортные госсубсидии распределят по-новому

Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Гаджеты

Cooler Master MasterFan SF120M: тихий и производительный вентилятор с необычным дизайном

Скорость вращения вентилятора может регулироваться методом ШИМ в пределах от 650 до 2000 об / мин. Также на корпусе MasterFan SF120M имеется переключатель, позволяющий ограничить максимальную скорость вращения до 1200 или 1600 об / мин. Вентилятор Cooler Master MasterFan SF120M уже поступил в продажу в США по цене $30 (около 1900 рублей).
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Политика

Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Гаджеты

Xiaomi представила доступный смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.
Astera 05:17
Общество

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Политика

В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Финансы

ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам

Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России.
РБК 07:36
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет

Травма детства не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных актрис Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Если бы стены могли говорить", "Солдат Джейн".
Московский Комсомолец 07:20
Шоу-бизнес

Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей

Вести Подмосковья 00:07
Гаджеты

Экран iPhone 11 Pro Max признан лучшим в мире

News.ru 06:11
Политика

Британский парламент возобновит работу 25 сентября

Парламент Великобритании возобновит свою работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.
RT на русском 07:37
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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