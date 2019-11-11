Футбол
1rnd.ruБаста рассказал о строительстве нового стадиона СКА в Ростове
Открытый после реконструкции в марте этого года стадион СКА ждут новые изменения. Об этом на пресс-конференции сегодня, 10 ноября, рассказали владелец СКА-Ростов Василий Вакуленко aka Баста и президент клуба Игорь Гуськов.
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Новый автобус СКА, подаренный Бастой, пять лет возил пассажиров в Ялту
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 23:46
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Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
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Происшествия
Петербургский суд не стал лишать кормившую ребенка грудью мать с ВИЧ
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Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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Путин объяснил сокращение расходов на оборону России
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Lenta.ru 05:24
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У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия
Пятеро полицейских чиновников Магаданской области скрывали доходы
Не указаны в декларациях чиновников-полицейских оказалась недвижимость, данные о размере заработка, о счетах в банках о доходах от продажи имущества и коммерческой деятельности.
Московский Комсомолец Колыма 18:15
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Штормовой ветер и снег обрушатся на Приморье
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Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
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Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
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Убивший аспирантку доцент Соколов рассказал о своем состоянии
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов рассказал представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) об условиях заключения и своем состоянии после ареста.
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления
Сколько деревьев нужно посадить, чтобы что-то изменить Начнем с основ: проект TeamTrees планирует посадить 20 миллионов деревьев, а Илон Маск выделил средства на миллион.
Naked Science 09 ноября в 06:05
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Народный театр Вилюйска могут отстранить от участия в фестивале в Москве из-за пьяной потасовки
Вилюйский народный театр может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который проходит в эти дни в Москве.
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В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
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Агентство Moody’s изменило рейтинг кредитоспособности государств
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило рейтинг кредитоспособности государств.
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
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Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.
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Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
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