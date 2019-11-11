Открытый после реконструкции в марте этого года стадион СКА ждут новые изменения. Об этом на пресс-конференции сегодня, 10 ноября, рассказали владелец СКА-Ростов Василий Вакуленко aka Баста и президент клуба Игорь Гуськов.

Баста рассказал о строительстве нового стадиона СКА в Ростове

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