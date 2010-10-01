Футбол
MetaratingsБаста: ростовский СКА спонсирует «Ростех»
Известный рэпер Василий Вакуленко («Баста») рассказал, кто ещё спонсирует ростовский СКА.
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Происшествия
МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»
В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Армия и оружие
Сухопутные войска перевооружатся на «Искандеры»
22 ноября ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Экономика
Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей
Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Общество
В Минздраве отложили принятие новых правил медосмотра для водителей
В Ярославле появилась платная очередь за справкой на права В сообщении сказано, что из-за обеспокоенности россиян Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Происшествия
Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Шоу-бизнес
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой «атаковали» птицы
Максим Галкин разместил в Instagram новую публикацию. Шоумен пожаловался подписчикам, что их с Аллой Пугачевой замок «атаковали» птицы.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Здоровье
Медики определили неуязвимую перед раком группу крови
После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем
Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Политика
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину
В конце лета Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого было «укрепление региональной безопасности поставок природного газа».
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Футбол
Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене
Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.