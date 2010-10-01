Известный рэпер Василий Вакуленко («Баста») рассказал, кто ещё спонсирует ростовский СКА.

Спорт день за днем

Экономика Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.

Авто Появилось фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Общество В Минздраве отложили принятие новых правил медосмотра для водителей В Ярославле появилась платная очередь за справкой на права В сообщении сказано, что из-за обеспокоенности россиян Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

Политика Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.

Армия и оружие Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Авто Илон Маск представил электропикап Cybertruck Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.

Политика Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Здоровье Медики определили неуязвимую перед раком группу крови После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».

Политика США сообщили о начале поставок СПГ на Украину В конце лета Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого было «укрепление региональной безопасности поставок природного газа».

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.