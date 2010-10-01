Футбол

MetaratingsMetaratingsБаста: ростовский СКА спонсирует «Ростех»

Известный рэпер Василий Вакуленко («Баста») рассказал, кто ещё спонсирует ростовский СКА.
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Баста о покупке ростовского СКА: «Деньги вносит „Ростех“. Счастлив, что есть помощь от госкомпании»

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
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Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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РИА Новости 06:25
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В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
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Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания

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Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». С октября 2019 года - владелец футбольного клуба СКА.
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