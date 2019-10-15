Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба «СКА»

Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» официально обрел нового владельца. Им стал российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Об этом «360» сообщила пресс-служба ФК.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
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Стала известна цена и дата выхода Xiaomi Mi Mix 4

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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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