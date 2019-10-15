Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» официально обрел нового владельца. Им стал российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Об этом «360» сообщила пресс-служба ФК.

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Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Спорт Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

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Экономика Конкуренты предложили лишить «Березку» монополии на малые госзакупки Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное обращение в профильные министерства и ведомства против эксклюзивного права торговой площадки «Березка» на проведение малых закупок.

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