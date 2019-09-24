Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуБаста записал гимн футбольного клуба «СКА-Ростов»
Средства от реализации трека будут направлены на развитие детской футбольной школы Ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, записал гимн футбольного клуба "СКА-Ростов".
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Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
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Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
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Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.
Военное дело 11:10
Экономика
Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.
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Армия и оружие
Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском
Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
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Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
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Бридлав: «В военном отношении Грузия готова к НАТО» (Civil, Грузия) (Civil.ge)
В интервью генерал Бридлав рассказывает причины, по которым он считает, что Грузия в военном отношении готова присоединиться к Североатлантическому альянса.
ИноСМИ 17:02
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Культура
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Рамблер 13:01
Технологии
Сотовые операторы смогут подключать абонентов по лицу и голосу
Компания «Ростелеком» — оператор Единой биометрической системы - работает над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу для внедрения виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщают «Известия».
Омскрегион 07:30
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Президент Хорватии призвала хорватских эмигрантов вернуться на родину
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину.
REGNUM 10:07
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Здоровье
Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь
Expert.ru вчера в 02:20
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
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Травма детства не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных актрис Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Если бы стены могли говорить", "Солдат Джейн".
Московский Комсомолец 07:20
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл вновь нарушили королевский протокол
Супруги Сассекские предложили встречать их просто по именам.
МИР 24 18:28
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM вчера в 08:53
Кино
Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Музыка
Диджей рассказал о выступлении Бузовой в Чите в 2007 году
Певица и телеведущая Ольга Бузова уже приезжала в Читу. В 2007 году она выступала в ночном клубе «Пирамида».
Заб.Ру 02:51
Политика
Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии
В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото из храма в венчальном платье
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Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Единоборства
Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс 14:10
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41