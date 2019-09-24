Футбол

Чемпионат-РостовЧемпионат-РостовБаста записал трек в честь ростовского СКА

В текущем сезоне ростовский СКА занимает пока 8 место из 16 в турнирной таблице ПФЛ (зона Юг).
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Баста написал новый гимн ростовскому футбольному клубу СКА

КП - Ростов-на-Дону08:23

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Sport24.ru05:09

Баста рассказал, сколько денег надо для существования ФК СКА

Блокнот Ростов-на-Дону06:01

Баста написал гимн футбольному клубу СКА-Ростов

1rnd.ru05:19

Баста написал трек в поддержку ростовского СКА

Sportbox.RU04:36

Баста написал трек в поддержку ростовского СКА

Матч ТВ04:36

«Восстание легенды»: ростовчанин Баста посвятил новую песню ФК «СКА Ростов»

Donday.ru06:10
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По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
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Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Происшествия

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
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В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
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Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

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Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
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Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.
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30 лучших и худших нарядов звезд на Emmy Awards 2019

Wday.ru выбрал лучшие и худшие образы селебрити в этот вечер.
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Армия и оружие

Полет Ми-35 на предельно малой высоте показали на видео

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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
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Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
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Роскомнадзор проводит пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае внешней угрозы.
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Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа

Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
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В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
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Трамп пообещал миру, что США не станут социалистической страной

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Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН

Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.
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PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony

Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
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У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
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Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google

Смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro без предустановленных сервисов Google представила компания Huawei.
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Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

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Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов

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У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

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Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

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В Fitch рассказали о препятствиях для повышения рейтинга России

Главными препятствиями для дальнейшего повышения долгосрочного кредитного рейтинга России являются санкционные риски и низкие темпы экономического роста.
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Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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