Футбол

Чемпионат-РостовЧемпионат-РостовБаста записал трек в честь ростовского СКА

В текущем сезоне ростовский СКА занимает пока 8 место из 16 в турнирной таблице ПФЛ (зона Юг).
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Баста записал трек в честь ростовского СКА

Чемпионат-Ростов05:12

Баста рассказал, сколько денег надо для существования ФК СКА

Блокнот Ростов-на-Дону06:01

Баста написал гимн футбольному клубу СКА-Ростов

1rnd.ru05:19

«Восстание легенды»: ростовчанин Баста посвятил новую песню ФК «СКА Ростов»

Donday.ru06:10

Баста написал трек в поддержку ростовского СКА

Матч ТВ04:36

Баста написал трек в поддержку ростовского СКА

Sportbox.RU04:36

Баста написал песню для СКА. Все средства от трека направят на развитие футбольной школы клуба

Sport24.ru05:09
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

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В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
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Гари Невилл: «С детьми ничего не выиграть. „МЮ“ нужно 5-6 новичков»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл заявил, что клубу необходимы новые игроки.
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Общество

Лидер группы Space подал в суд на Киркорова

Лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства в суд к Филиппу Киркорову.
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StarHit.ru вчера в 15:00
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Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.
RT на русском вчера в 16:19
Политика

Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД

В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Политика

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
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Степаненко не пускает Петросяна в его собственную квартиру

Слово и Дело вчера в 12:51
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Кино

Джаред Падалеки сыграет в ремейке сериала «Крутой Уокер»

Актёр Джаред Падалеки (Jared Padalecki), известный по сериалу «Сверхъестественное», исполнит главную роль в ремейке популярного приключенческого боевика 90-х «Крутой Уокер», сообщает Deadline.
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Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Авто

В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200

Российские дилеры компании Toyota встали принимать заказы на обновленный внедорожник Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 13:15
Армия и оружие

Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом

Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
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Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
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Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Армия и оружие

Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
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Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома

С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.
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Стандарты арктической спутниковой навигации впервые появятся в России

Авторы рассчитывают до конца 2019 года передать документ для утверждения в Росстандарт, а затем начать работу над подготовкой "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приёмников.
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Футбол

Пока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД

Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина.
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Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне

Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва "А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — написал Коляда.
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Новокузнечане обеспокоены грядущим закрытием детской поликлиники

Никто не знает об этом, и нас, родителей, естественно, никто не спрашивал.
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Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»

Lenta.ru 04:48
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Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»

Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
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Сенцов захотел пожать руку Путину

Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.
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Вывод экономики из тени оказался опасным для России

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
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Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году

Коммерсантъ 05:52
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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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