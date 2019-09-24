Футбол
Чемпионат-РостовБаста записал трек в честь ростовского СКА
В текущем сезоне ростовский СКА занимает пока 8 место из 16 в турнирной таблице ПФЛ (зона Юг).
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Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Футбол
Гари Невилл: «С детьми ничего не выиграть. „МЮ“ нужно 5-6 новичков»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл заявил, что клубу необходимы новые игроки.
Sports.ru 05:16
Общество
Лидер группы Space подал в суд на Киркорова
Лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства в суд к Филиппу Киркорову.
Культуромания 06:00
Шоу-бизнес
Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом
Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.
RT на русском вчера в 16:19
Политика
Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД
В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Шоу-бизнес
Степаненко не пускает Петросяна в его собственную квартиру
Слово и Дело вчера в 12:51
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Кино
Джаред Падалеки сыграет в ремейке сериала «Крутой Уокер»
Актёр Джаред Падалеки (Jared Padalecki), известный по сериалу «Сверхъестественное», исполнит главную роль в ремейке популярного приключенческого боевика 90-х «Крутой Уокер», сообщает Deadline.
Профиль 05:47
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Авто
В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
Российские дилеры компании Toyota встали принимать заказы на обновленный внедорожник Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 13:15
Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Энергетика
Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома
С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.
Взгляд.ру 05:30
Технологии
Стандарты арктической спутниковой навигации впервые появятся в России
Авторы рассчитывают до конца 2019 года передать документ для утверждения в Росстандарт, а затем начать работу над подготовкой "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приёмников.
Популярная механика 05:18
Футбол
Пока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД
Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина.
Ruposters.ru 04:53
Общество
Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне
Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва "А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — написал Коляда.
REGNUM 00:26
Здоровье
Новокузнечане обеспокоены грядущим закрытием детской поликлиники
Никто не знает об этом, и нас, родителей, естественно, никто не спрашивал.
Город новостей вчера в 05:23
Футбол
Баста рассказал, как зазывал Глушакова в «СКА-Ростов»
Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, предлагал экс-полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову перейти в клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «СКА-Ростов».
RT на русском 05:56
Политика
Сенцов захотел пожать руку Путину
Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.
DixiNews 06:04
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Экономика
Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году
Коммерсантъ 05:52