Футбол
Чемпионат-РостовБаста записал трек в честь ростовского СКА
В текущем сезоне ростовский СКА занимает пока 8 место из 16 в турнирной таблице ПФЛ (зона Юг).
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Политика
WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа
Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».
RT на русском 15:02
Хоккей
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»
Спорт-Экспресс 14:51
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика
Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину.
Русская Планета 06:20
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Авто
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Общество
Производитель SSJ-100 переложил вину за проблемы на аэропорт
Ранее 24 сентября сообщалось, что «Ямал» пожаловался на проблемы при взлете и посадке SSJ-100 в Новом Уренгое.
Lenta.ru 10:38
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Футбол
УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году
УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов.
Российская газета 15:23
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Футбол
Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
По предварительным данным, мужчина надругался над родственницей дважды: оба раза он вывозил девушку на машине в поле, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.
ГТРК Башкортостан 10:04
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27