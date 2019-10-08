Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления. Об этом решении 35-летний футболист сообщил в своем «твиттере». Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Швайнштайгер завершит профессиональную карьеру в конце сезона

РИА Новости10:26

«С выходом на пенсию, Басти!» «Зенит» нашел фото Швайнштайгера с Аршавиным и вспомнил про разгром «Баварии»

Матч ТВ13:26

Бенедикт Хеведес пожелал удачи Швайнштайгеру

Спорт-Экспресс12:48

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру

Чемпионат14:36

😥Швайнштайгер завершил карьеру

Sports.ru10:21

35-летний Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Sport24.ru10:20

Лев видит Швайнштайгера в тренерском штабе сборной Германии

Sportbox.RU10:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:32, Ашберн
Происшествия

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны.
Вести.Ru 12:21
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Игры

Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

Интерфакс 11:49
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Политика

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Политика

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика

В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
РИА Новости 11:50
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Футбол

Дембеле рискует пропустить матч с «Реалом» из-за дисквалификации

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может быть дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0), сообщает L'Equipe со ссылкой на испанские СМИ.
Спорт-Экспресс 06:41
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Политика

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
Армия и оружие

В ЛНР заметили уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор

Машина была создана на базе плавающего транспортера ПТС-3.
ГЛАС.RU 09:42
Политика

Европарламент заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit

Председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit.
Известия 15:13
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Космос

Старт космического грузовика NASA Cygnus к МКС отложен на ноябрь

Космический запуск американского грузового корабля Cygnus, который должна вывести на орбиту ракета-носитель Antares с российскими двигателями, отложен на ноябрь текущего года, сообщает 8 октября аэрокосмическое агентство США.
REGNUM 14:42
Гаджеты

Ремонтопригодность Samsung Galaxy Fold оценили в 2 балла из 10

MobiDevices 03:44
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Экономика

Росстандарт объяснил ситуацию с крафтовым пивом в России

Ранее News.ru писал, что производство крафтового пива может прекратиться в РФ.
News.ru 13:51
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Происшествия

Анапский судья пытался продать решение апелляции

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 11:57
Общество

Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 12:33
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бастиан Швайнштайгер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр». 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное