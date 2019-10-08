Футбол
Bookmaker-ratings.ruБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления. Об этом решении 35-летний футболист сообщил в своем «твиттере». Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».
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Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Политика
В МИД России надеются на нормализацию отношений с Грузией
Власти России надеются, что отношения с Грузией будут нормализованы и вернутся на уровень, который был до июньских событий в Тбилиси.
ТАСС 15:51
Политика
Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
Накануне.Ru 07:02
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском 08:09
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости 18:45
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Происшествия
В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily 05:49
Армия и оружие
Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Футбол
Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча.
Sport24.ru 11:58
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
Родительский комитет «запрещает» концерт Егора Крида в Тюмени
NashGorod.ru 07:11
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру вчера в 09:41
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Vprognoze.ru 05:08
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Авто
На дорогах России появятся активные «лежачие полицейские»
Популярная механика 04:15
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Экономика
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe вчера в 02:35
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия 18:03
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета 19:17
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Чемпионат 16:23
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15