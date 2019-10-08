Футбол
РЕН ТВБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры футболиста
Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Заявление игрока опубликовано на его странице в Instagram. Спортсмен поблагодарил семью, поклонников, а также футбольные команды, за которые выступал на протяжении долгих лет.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:17
Политика
В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 05:00
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe 00:37
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Общество
Суд встал на сторону Black Star в споре с рэпером L’One
Мещанский районный суд Москвы оставил без удовлетворения исск о защите авторских прав рэпера L’One к музыкальному лейблу Black Star и его совладельцам Тимати и Павлу Курьянову.
АБН 11:31
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru вчера в 12:16
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Армия и оружие
США отказались от участия в военной операции Турции в Сирии
Газета.Ru 06 октября в 23:38
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Происшествия
Анапский судья пытался продать решение апелляции
Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 11:57
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Армия и оружие
На Украине заявили о невозможности начала отвода сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в социальной сети Facebook заявил о невозможности отвода сил в районе Золотого в Донбассе из-за обстрелов.
RT на русском 10:35
Политика
Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Московский Комсомолец 10:23
Игры
Sony объявила дату выхода PlayStation 5
Ведомости 12:08
Политика
Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций
Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия вчера в 19:15
Политика
Депутат Госдумы Юмашева назвала провокацией допрос ФБР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее по прибытию в Нью-Йорк Юмашеву задержали в аэропорту сотрудники ФБР и задавали ей вопросы в течение часа.
REGNUM 01:59
Армия и оружие
Киеве обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Экономика
Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.
Ведомости 11:05
Наука
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Популярная механика 10:51
Кино
Джейсон Стэйтем снова снимется у Гая Ричи
Режиссёром картины выступает Гай Ричи, продюсеры – Билл Блок и Айван Эткинсон.InterMedia напоминает, что Ричи и Стэйтем ранее работали вместе над фильмами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".
ИА InterMedia 06:21
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52