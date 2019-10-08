Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Заявление игрока опубликовано на его странице в Instagram. Спортсмен поблагодарил семью, поклонников, а также футбольные команды, за которые выступал на протяжении долгих лет.

Спорт день за днем

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Кино Джейсон Стэйтем снова снимется у Гая Ричи Режиссёром картины выступает Гай Ричи, продюсеры – Билл Блок и Айван Эткинсон.InterMedia напоминает, что Ричи и Стэйтем ранее работали вместе над фильмами "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".