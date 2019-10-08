Футбол

РЕН ТВРЕН ТВБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры футболиста

Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Заявление игрока опубликовано на его странице в Instagram. Спортсмен поблагодарил семью, поклонников, а также футбольные команды, за которые выступал на протяжении долгих лет.
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Лам обратился к Швайнштайгеру: «Теперь пришла твоя очередь 😉»

Sports.ru12:11

Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

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Лев видит Швайнштайгера в тренерском штабе сборной Германии

Sportbox.RU10:39

Швайнштайгер завершит профессиональную карьеру в конце сезона

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Мещанский районный суд Москвы оставил без удовлетворения исск о защите авторских прав рэпера L’One к музыкальному лейблу Black Star и его совладельцам Тимати и Павлу Курьянову.
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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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Поедание грибов снижает вероятность рака простаты

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Бастиан Швайнштайгер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр». 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном сборной Германии.
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