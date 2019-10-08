Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления. Об этом решении 35-летний футболист сообщил в своем «твиттере». Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».
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Бастиан Швайнштайгер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр». 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном сборной Германии.
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