Футбол
Bookmaker-ratings.ruБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления. Об этом решении 35-летний футболист сообщил в своем «твиттере». Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».
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Авто
В Nissan назначили нового главу компании
Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.
Взгляд.ру вчера в 08:26
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия вчера в 23:00
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета вчера в 04:15
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Политика
Пелоси обвинила Белый дом в предательстве демократии
Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.
REGNUM вчера в 21:30
Путешествия
В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции
В первую очередь вице-президент туристического союза посоветовал российским туристам обратить внимание на Кипр и соседние с ним страны — Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию.
РБК 01:32
Кино
Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами
Компания Warner Bros занимается разработкой двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Об этом сценарист Зак Пенн написал в Twitter.
Телеканал 360° 06 октября в 21:32
Экономика
В России могут повысить налоги на малый бизнес
В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Аргументы недели 07 октября в 15:30
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 вчера в 05:02
Хоккей
«Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка
Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
Красная весна 01:14
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол
Статуя Златана Ибрагимовича открыта в Мальме
Бронзовая статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича открыта в его родном городе Мальме, сообщает aftonbladet.se.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто
Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.
Новые автомобили вчера в 11:05
Наука
Российские ученые делают прорыв в наноплазмонике и создают биосенсор с рекордной чувствительностью
Материал с рекордным показателем длины распространения поверхностных плазмон-поляритонов Более 60 лет известно, что серебро обладает природно минимальными оптическими потерями из всех металлов в видимом и ближнем ИК-диапазоне длин волн.
Научная Россия 07 октября в 09:09
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета 07 октября в 23:30
Политика
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 01:35
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Авто
Haval запускает в России собственную программу кредитования
Letnews.ru вчера в 02:47
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43