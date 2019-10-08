Футбол
Bookmaker-ratings.ruБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления. Об этом решении 35-летний футболист сообщил в своем «твиттере». Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».
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Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Политика
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Российская газета вчера в 20:03
Футбол
Журналистка прокомментировала эпизод с требованием фанатов показать им грудь
Итальянская журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с требованием фанатов «Наполи» показать им грудь во время одного из матчей.
Чемпионат 02:32
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия
В Брянске врачи борются за жизнь раненых в страшном ДТП на Речной
Один из парней находится в травматологическом отделении, другой - в нейрохирургии. Каких-либо прогнозов врачи пока не дают.
БрянскToday вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости вчера в 18:40
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Технологии
МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи
Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.
Newsroom24 02:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
Общество
России предрекли катастрофические последствия глобального потепления
В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
Lenta.ru вчера в 17:37
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Спорт
WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответ от российской стороны относительно несоответствий в базе данных московской лаборатории.
REGNUM 03:02
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Космос
«Протон-М» с двумя спутниками отправится в полет с Байконура
Российская газета вчера в 17:34
Общество
Полиция хочет взыскать с оппозиции 18 миллионов рублей
По первому иску - к Навальному и другим политикам - полиция хочет получить 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за несогласованную акцию, прошедшую 27 июля.
Вести Подмосковья вчера в 07:55
Армия и оружие
Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году
Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
ТАСС вчера в 05:32
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00