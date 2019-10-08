Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления. Об этом решении 35-летний футболист сообщил в своем «твиттере». Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».
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Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру

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Sportbox.RUвчера в 10:39
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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
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В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением легализовать бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности, сообщают «Известия».
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В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

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В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации имейл-пользователей.
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Бастиан Швайнштайгер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр». 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном сборной Германии.
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