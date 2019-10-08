Футбол
Bookmaker-ratings.ruБастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Один из самых титулованных футболистов Германии Бастиан Швайнштайгер завершил профессиональные выступления. Об этом решении 35-летний футболист сообщил в своем «твиттере». Его последним клубом стал американский «Чикаго Файр».
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Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Происшествия
Вандалы в Уссурийске засыпали землей Вечный огонь
Вандалы в Уссурийске засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
РБК 00:33
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение 06 октября в 12:29
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru 07 октября в 16:50
Финансы
Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Происшествия
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание
В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.
Российская газета вчера в 22:04
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Стефания Маликова снялась обнаженной с букетом цветов
На снимках 19-летняя Стефания предстала обнажённой, однако все интимные места прикрыты роскошным букетом из нежно-розовых цветов.
Discover24 вчера в 03:57
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
Интерфакс вчера в 01:30
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Экономика
Ритейлеры просят легализовать бесплатную раздачу продуктов
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением легализовать бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности, сообщают «Известия».
Собеседник вчера в 08:12
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Известия вчера в 22:36
Авто
В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Тарантас Ньюс вчера в 12:27
Хоккей
Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне
Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
Здоровье
Врачи рассказали, как ногти могут предупредить о раке
Утолщенные или расщепленные ногти либо же неожиданное появление выпуклостей на ногтях могут быть подсказкой организма о развитии рака легких.
Вечерний курьер вчера в 13:37
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Интернет
Роскачество составило список лучших мессенджеров
Наиболее защищенными мессенджерами на iOS признаны Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
Аргументы и Факты вчера в 02:25
Политика
Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стремится урегулировать конфликт на Донбассе.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян
В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации имейл-пользователей.
РИА Новости вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39