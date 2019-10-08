Футбол
Петербургский дневникБастиан Швайнштайгер завершил карьеру
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер принял решение завершить карьеру игрока. Об этом легендарный футболист сообщил во вторник, 8 октября, в своем аккаунте в твиттере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
СМИ приводят самые разные варианты развития событий, начиная от позитивных перемен и хорошей динамики и заканчивая паллиативной помощью на дому.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 06:19
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Москва 24 вчера в 00:24
Авто
Автомобили с пробегом подешевели впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 02:24
Авто
Опубликовано первое изображение нового Skoda Rapid
Компания Skoda Auto опубликовала первый дизайнерский скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25
Общество
ВЦИОМ: почти 10% россиян постоянно испытывают стресс
Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019.
ТАСС вчера в 20:01
Космос
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
RT на русском 06:24
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Газета.Ru 06:36
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
В Кургане обнаружен незаконный крематорий. Он находится в здании заброшенного цеха. На кадрах видно, что центре помещения стоит печь.
Известия 05:20
Единоборства
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Квинтона Джексона.
Lenta.ru 06:03
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
ТАСС вчера в 11:09
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Политика
США обвинили РФ в использовании «фабрики троллей» для помощи Трампу
По мнению авторов доклада, российские власти с помощью аккаунтов в социальных сетях влияли на итоги выборов, выступая за кандидатуру Дональда Трампа и препятствуя Хиллари Клинтон.
ИжевскИнфо.РУ 03:44
Авто
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8
У китайских дилеров GAC Motors начали появляться обновлённые внедорожники GS8, которые получили слегка пересмотренную внешность, приближенный к современным моделям салон, новые опции и турбомотор, который на 51 л.с. мощнее.
Российская газета вчера в 11:00
Кино
Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник 07 октября в 16:08
Общество
Посетители ижевского зоопарка до смерти закормили оленёнка
В зоопарке Ижевска четырёхмесячный оленёнок по кличке Венера умер из-за разрыва желудка от большого объёма пищи и инородных предметов.
Life.ru 05:29
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Авто
В Nissan назначили нового главу компании
Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.
Взгляд.ру вчера в 08:26
Армия и оружие
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
REGNUM вчера в 10:29