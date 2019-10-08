Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникБастиан Швайнштайгер завершил карьеру

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер принял решение завершить карьеру игрока. Об этом легендарный футболист сообщил во вторник, 8 октября, в своем аккаунте в твиттере.
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