Происшествия
RT на русскомБастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму
Как подчёркивается, ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.
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с чего всё началось
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении.RT на русском13:53
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Армия и оружие
В НАТО отреагировали на эскалацию конфликта в Донбассе
Эскалация ситуации в Донбассе подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель НАТО Оана Лунгеску.
Здоровье
Американские учёные рассказали, как правильно принимать аспирин
Как сообщает ToDay News Ufa, за последние годы в США были опубликованы результаты трех важных исследований по правильному применению аспирина при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
Футбол
Гнабри может стать игроком «Манчестер Сити»
Хавбек мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри стать игроком английского "Манчестер Сити", сообщает The Sun.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Общество
Получить гражданство России в упрощенном порядке смогут представители 135 профессий
Министерство труда расширило перечень профессий для иностранцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, почти вдвое – с 74 до 135 пунктов.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Наука
Антисоциальное поведение прослеживается в мозге
Исследователи утверждают, что практикующие антисоциальное поведение люди имеют структурные различия в мозге, если сравнивать их с обычными людьми.
Армия и оружие
ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома.
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
В Оренбургской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2019 года составила 9407 рублей, сообщает Оренбургстат.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Политика
В законопроект Путина о поправках к Конституции внесли поправки
В законопроект президента России Владимира Путина о поправках к Конституции внесены несколько поправок, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по корректировке Основного закона, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Футбол
«Атлетико» и «Ливерпуль» огласили составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля мадридский «Атлетико» примет на домашней арене «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака
Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
Кремль получил информацию о новых обстрелах в Донбассе, однако не располагает деталями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
В сети появилось первое видео со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»
В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.