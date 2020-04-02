Происшествия
КоммерсантъЗадержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Общество
В Петербурге продлят принятые из-за коронавируса ограничительные меры
В Санкт-Петербурге сохранятся все принятые ограничительные меры в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Общество
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Политика
«Неделя выходных» в России превратилась в месяц
Ранее предполагалось, что объявленная из-за вспышки коронавируса выходная неделя закончится пятого числа, сообщает ASTV.RU.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Энергетика
Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными
Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Происшествия
Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Гаджеты
Особенности оболочки MIUI 12 рассекретили до премьеры
Сетевые инсайдеры рассекретили особенности MIUI 12 до премьеры. Дебют оболочки состоится в августе или сентябре.
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Музыка
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
Подробный список артистов огласят в ближайшие недели. Европейский вещательный союз принял решение отменить «Евровидение» из-за коронавируса.
Футбол
«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Экономика
Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время
В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Энергетика
Белоруссия планирует покупать российскую нефть по $4 за баррель
Белоруссия заявила о своих планах приобрести у России в апреле 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Наука