Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗадержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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