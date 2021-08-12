Будьте в Плюсе

Бастрыкин направил московских следователей на место взрыва автобуса в Воронеже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Воронеж, где взорвался автобус, следователей и криминалистов.
МОЁ! Оnline Воронеж
Отмечается, что в Воронеж направили криминалистов и следователей из Москвы.
URA.Ru
Согласно последним данным, пострадали 13 человек.
Московский Комсомолец
Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Красноярский рабочий
Светлана Петренко
По факту ЧП с автобусом возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.Daily Storm

Подробнее о событии

Расследование дела о взрыве маршрутки в Воронеже взяли на контроль в центральном аппарате
Вести Воронеж20:10
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже
Интерфаксвчера в 16:17
СК сообщил подробности дела по факту взрыва в автобусе в Воронеже
RT на русском17:36
Бастрыкин направил московских следователей на место взрыва автобуса в Воронеже
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 16:43
После ЧП в Воронеже возбуждено дело о ненадлежащей перевозке
РЕН ТВ17:27
В СК открыли уголовное дело о взрыве автобуса в Воронеже
Взгляд.ру17:42
По факту взрыва в автобусе в Воронеже возбудили дело
ТАССвчера в 16:11

Интересное

Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр Нагои

Причиной замены награды стал поступок мэра города Нагоя Такаси Кавамуры, который во время торжественной церемонии в честь 20-летней спортсменки на сцене снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее.
Спорт-Экспрессвчера в 08:40

ФАС предложила ограничить цены в отелях на время международных мероприятий

Федеральная антимонопольная служба пообещала, что до 1 октября подготовит законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий.
Интерфакс03:03