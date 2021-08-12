МОЁ! Оnline ВоронежБастрыкин направил московских следователей на место взрыва автобуса в ВоронежеГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Воронеж, где взорвался автобус, следователей и криминалистов.МОЁ! Оnline ВоронежОтмечается, что в Воронеж направили криминалистов и следователей из Москвы.URA.RuСогласно последним данным, пострадали 13 человек.Московский КомсомолецЧасть пострадавших находится в тяжелом состоянии.Красноярский рабочийЧитать далееСвернутьРБКРБККомсомольская правдаТК ЗвездаPiter.tvРЕН ТВLife.ruРБККрасноярский рабочийГазета.RuФАНПравославие и МирЭкономика сегодняРоссийская газетаTV ГубернияРЕН ТВREGNUMПолитика СегодняБлокнот ВоронежНародные новостиRT на русскомПолитРоссияGazeta.SPbМИР 24Областная газетаСветлана ПетренкоПо факту ЧП с автобусом возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.Daily StormПодробнее о событииРасследование дела о взрыве маршрутки в Воронеже взяли на контроль в центральном аппаратеВести Воронеж20:10СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в ВоронежеИнтерфаксвчера в 16:17СК сообщил подробности дела по факту взрыва в автобусе в ВоронежеRT на русском17:36Бастрыкин направил московских следователей на место взрыва автобуса в ВоронежеМОЁ! Оnline Воронежвчера в 16:43После ЧП в Воронеже возбуждено дело о ненадлежащей перевозкеРЕН ТВ17:27В СК открыли уголовное дело о взрыве автобуса в ВоронежеВзгляд.ру17:42По факту взрыва в автобусе в Воронеже возбудили делоТАССвчера в 16:11Показать ещёОценить7Поделиться