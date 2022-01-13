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Бастрыкин нашел решение проблемы роста экстремизма среди мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для решения проблемы роста экстремизма среди мигрантов необходимо совершенствовать миграционные процессы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал усилить мониторинг интернета для предупреждения экстремизма и терроризма.
Эхо Москвы
«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал он.
Lenta.ru
* Организация признана террористической и запрещена в России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Бастрыкин: К преступлениям мигрантов необходим новый подход
Первый Севастопольский00:30
Глава СК Бастрыкин: для борьбы с растущей преступностью среди мигрантов нужен новый подход
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