Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для решения проблемы роста экстремизма среди мигрантов необходимо совершенствовать миграционные процессы, сообщает РИА "Новости".
«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал он.
За производительность смартфона отвечает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 в зависимости от модификации может составлять 8 или 12 ГБ, вместимость встроенного накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 ГБ.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале "непривычно эмоциональное" поведение генсека НАТО Йенса Столтенберга в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.