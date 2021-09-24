На склоне горы Острой на Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ка-27

Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района края, сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.