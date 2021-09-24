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Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях

Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
ТАСС
Погибли шесть человек, более 40 — пострадали.
Lenta.ru
Соответствующее требование появилось после стрельбы в казанской гимназии, где бывший ученик расстрелял 9 человек.
Русская Планета
По факту произошедшего следователи завели дело об убийстве двух и более человек (ч. 2 ст. 105 УК).
РБК

С чего всё началось

Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях
Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
ТАСС01:04

Подробнее о событии

Бастрыкин заявил об отсутствии алгоритма действий в пермском вузе при ЧП
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