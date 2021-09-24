Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района края, сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.
Никулинский райсуд Москвы начал рассматривать иск Федеральной службы охраны (ФСО) к предпринимателям, осужденным за хищения при строительстве и реставрации объектов резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.
Международное энергетическое агентство призвало Россию сделать больше для увеличения поставок, в то время как группа европейских законодателей попросила провести расследование роли «Газпрома» в росте цен.