Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
Руководитель Следственного комитета напомнил, что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял девять учеников, руководство образовательных учреждений должно было усилить меры безопасности и подготовить сотрудников к экстремальным ситуациям.
Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.