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Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях

Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
ТАСС
Руководитель Следственного комитета напомнил, что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял девять учеников, руководство образовательных учреждений должно было усилить меры безопасности и подготовить сотрудников к экстремальным ситуациям.
Business Class (Пермь)
Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу.
RT на русском
В результате инцидента погибли шесть человек, около 40 пострадали.
ТК Звезда

С чего всё началось

Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях
Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
ТАСС01:04

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