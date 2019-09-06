с чего всё началось

Глава Следственного комитета инициировал передачу уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову из МВД в подчиненное ему ведомство. Об этом сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК

Экономика ЦБ поддержал развитие накопительного элемента пенсий В пятницу председатель ЦБ выступила на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров ЦБ, где заявила о дискуссиях по поводу развития накопительного элемента в пенсионной системе.

Футбол Карапетян: «Бонуччи поступил позорно» Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Александр Цекало залез под юбку Дарине Эрвин прямо в машине На фотографии Дарина запечатлена за рулем дорогой иномарки. Ее лицо в кадр не попадает, зато попадают в кадр ее бедра в юбке.

Футбол Адвокат: Кокорин и Мамаев смогут покидать территорию России Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и форвард «Зенита» Александр Кокорин смогут покидать территорию России после условно-досрочного освобождения из колонии.

Футбол «Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.

Финансы Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Политика Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.

Экономика Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Политика Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Происшествия В Нижнем Тагиле третьеклассник поехал в школу на машине и устроил ДТП В Нижнем Тагиле 9-летний ребенок за рулем Lada Priora устроил ДТП на улице Окунева.

Политика Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.

Политика Зеленский выступил против легализации оружия на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.

Музыка Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Ростовское издание подтвердило гибель российского военного в Сирии Накануне о гибели российских военных сообщили Al Masdar и «Ведомости». По их данным, погибли трое офицеров, еще двое ранены.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Общество Сын Маслякова стал основным владельцем КВН Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».