Представитель Корпуса морской пехоты майор Джим Стенджер сообщил газете, что всего в морской пехоте США было предоставлено 1007 отводов от вакцинации по медицинским и административным причинам, а 2 836 запросов об отводе по религиозным убеждениям пока отклонены.