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Бастрыкин поручил доложить о ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

С объекта эвакуируют горняков, сообщил
 ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Форпост Северо-Запад
19 декабря в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком произошло нагревание пласта, при этом возгорания угля не последовало.
ТАСС
На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков.
Фонтанка.Ру
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту инцидента.
RT на русском

Подробнее о событии

Бастрыкин поручил доложить о ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе
ТАССвчера в 15:17
Место возгорания на шахте в Кузбассе сняли с воздуха
РЕН ТВвчера в 13:06
В Кузбассе назвали предварительную причину ЧП в шахте
РБКвчера в 13:45
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе из-за ЧП приостановили
РИА Новостивчера в 11:16
Компания «СУЭК-Кузбасс» подтвердила, что все горняки вышли из шахты
Интерфаксвчера в 12:04
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ЧП на кузбасской шахте имени Рубана
VSE42.RU18:43
Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе
RT на русскомвчера в 15:45

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