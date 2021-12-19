Представитель Корпуса морской пехоты майор Джим Стенджер сообщил газете, что всего в морской пехоте США было предоставлено 1007 отводов от вакцинации по медицинским и административным причинам, а 2 836 запросов об отводе по религиозным убеждениям пока отклонены.
15 декабря SEC отложила два основных предложения по размещению на бирже биткойнов, включая «фактический» биткойн-ETF от NYSE Arca, названный Bitwise Bitcoin ETP Trust, и биткойн-ETF Grayscale Bitcoin Trust.
Файлы ЦРУ и ФБР показывают, что американские следователи широко и глубоко распространили свою сеть, чтобы выяснить, вступал ли Освальд в сговор с другими с целью убийства президента 22 ноября 1963 года.
По словам Билгича, Турция ведёт борьбу с терроризмом на основе закона, без какого-либо различия между террористическими организациями и чутко соблюдает баланс между безопасностью и правами и свободами.