с чего всё началось

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Наука Пластиковые дожди могут прийти на замену кислотным Микропластик, берущий своё начало в крошечных кусках фрагментированных бутылок и волокон одежды, становится всё более ощутимой угрозой для окружающей среды – об этом говорится в последней работе американских учёных, опубликованной в журнале Science.Исследователи собрали пробы дождевой воды и воздуха на территории Америки за период 14 месяцев и пришли к неутешительным выводам.

Здоровье В Амурской области нет популяционного иммунитета к коронавирусу Из числа положительных лиц переболели пневмонией - 2 человека, 5 человек перенесли Covid в виде ОРВИ, 13 - без симптомов.

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2K

Происшествия На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.

Здоровье В Свердловской области коронавирусом заразились еще 245 человек За сутки в Свердловской области выявили 245 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 9071 зараженных COVID-19. 1K

Фигурное катание Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что ее тренерскую команду пополнит канадец Брайан Орсер.

Общество Голикова заявила о снижении уровня смертности в РФ на 2,9% Смертность в России в апреле снизилась на 2,9%. Об этом сообщла вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга, статистика еще будет уточняться, передает 13 июня РИА Новости. 4

Общество Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости». 53

Происшествия В Якутии преподавателя СВФУ заподозрили во взяточничестве Преподаватель Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутии задержан и помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки от студентов за сдачу экзаменов, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник.