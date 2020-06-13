Происшествия

BFM.ruBFM.ruБастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать479
с чего всё началось
«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении
 СКР.
Коммерсантъвчера в 18:55

Подробнее о событии

Бастрыкин поручил изучить обстоятельства калининградского «дела врачей»

КП - Калининград04:56

Бастрыкин поручил СКР изучить дело Сушкевич и Белой

Клопс03:17

Бастрыкин поручил изучить обстоятельства дела калининградских врачей после заявления Рошаля

Калининград.Ruвчера в 17:04

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

РИА Новостивчера в 19:54

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Русский Западвчера в 17:42

Глава СКР поручил изучить дело врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Аргументы и Фактывчера в 22:12

Бастрыкин поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде

ТАССвчера в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области

Известия 05:16
80
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
257
Общество

В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

Тюмень, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня.
REGNUM 05:50
6
Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
38
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
427
Общество

На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки

Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
РИА Новости 06:52
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
6,2K
Наука

Пластиковые дожди могут прийти на замену кислотным

Микропластик, берущий своё начало в крошечных кусках фрагментированных бутылок и волокон одежды, становится всё более ощутимой угрозой для окружающей среды – об этом говорится в последней работе американских учёных, опубликованной в журнале Science.Исследователи собрали пробы дождевой воды и воздуха на территории Америки за период 14 месяцев и пришли к неутешительным выводам.
Машины и Механизмы 02:07
Гаджеты

Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %

Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08
2
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
320
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
88
Здоровье

В Амурской области нет популяционного иммунитета к коронавирусу

Из числа положительных лиц переболели пневмонией - 2 человека, 5 человек перенесли Covid в виде ОРВИ, 13 - без симптомов.
Вести - Амурская область 03:28
Путешествия

Майя Ломидзе: С 15-20 июня можно будет планировать летний отдых

Майя Ломидзе: В большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2K
Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
9
Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
78
Происшествия

На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв

Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.
Телеканал Санкт-Петербург 03:17
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 245 человек

За сутки в Свердловской области выявили 245 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 9071 зараженных COVID-19.
Вечерние Ведомости 03:45
1K
Фигурное катание

Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры

Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что ее тренерскую команду пополнит канадец Брайан Орсер.
РИА Новости 05:10
Общество

Голикова заявила о снижении уровня смертности в РФ на 2,9%

Смертность в России в апреле снизилась на 2,9%. Об этом сообщла вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга, статистика еще будет уточняться, передает 13 июня РИА Новости.
ИА Красная Весна 06:19
4
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего в крае зарегистрировано 2593 случая.
Аргументы и Факты - Алтай 11 июня в 03:34
288
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,1K
Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
53
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Общество

Умер брат главы Хабаровского края

Известия вчера в 23:54
760
Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
6
Происшествия

В Якутии преподавателя СВФУ заподозрили во взяточничестве

Преподаватель Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутии задержан и помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки от студентов за сдачу экзаменов, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник.
РИА Новости 06:17
Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

РИА Новости вчера в 08:33
9
Политика

Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции

Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
1K
Общество

В Китае появится Tesla Model 3 на аккумуляторах без кобальта

Речь идет о литий-железо-фосфатных батареях (LFP). Поставки машин с такими аккумуляторами начнутся уже в середине июля.
CarsWeek.ru 05:44
2
Главное