с чего всё началось

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Общество В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общество Названы признаки второй волны коронавируса Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса. 159

Авто Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов. 12

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ. 78

Общество В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. 6

Здоровье Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 47

Кино Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар» «Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара». 5

Политика Абхазия продлила закрытие границы с Россией Абхазия продлила закрытие границы с РФ из-за ситуации с COVID-19 до 1 июля, сообщает РИА Новости. 14

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 974

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается. 90

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 322

Политика Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка» Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. 288

Происшествия МЧС: на место ЧС в Норильске везут ёмкости для сбора нефтепродуктов Норильск, Красноярский край, 13 июня 2020, 07:44 — REGNUM В Норильск привезут 30 ёмкостей для собранных на месте ЧС нефтепродуктов.

Кино Критики разгромили фильм «Артемис Фаул» Западные кинокритики разгромили приключенческий фильм студии Walt Disney "Артемис Фаул".