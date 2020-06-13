с чего всё началось

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 253

Музыка Брянская медсестра записала новый трек «Боль» Сегодня, 13 июня, певица порадовала брянцев своей новой работой. Она записала и разместила в соцсетях новую песню «Боль».

Политика Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии. 49

Энергетика Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года — на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 320

Политика Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня. 29

Происшествия Пожар на газопроводе в Омске потушили Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная. 52

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 44

Футбол Роббен провел тренировку на базе «Баварии» Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.

Общество Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов. 1,7K

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 1,9K

Кино Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.

Футбол «Брешия» подаст в суд на Балотелли и Райолу «Брешия» готовится подать в суд на нападающего Марио Балотелли, а также его агента Мино Райолу, сообщает Football Italia.