Происшествия
BFM.ruБастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.Коммерсантъвчера в 18:55
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Бастрыкин поручил изучить обстоятельства дела калининградских врачей после заявления Рошаля
Калининград.Ruвчера в 17:04
Глава СК изучит дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве ребенка
ИА Красная Веснавчера в 17:49
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