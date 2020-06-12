с чего всё началось

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Врач Гальперин оценил данные о новом симптоме коронавируса Руководитель «Лиги защиты врачей», физиотерапевт Семен Гальперин скептически отнесся к выводам ливерпульских специалистов, которые назвали новый симптом коронавирусной инфекции. 522

Футбол Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 17

Политика США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. 4

Общество В Китае за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса В Китае за сутки выявили 11 активных и семь бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР. 1

Общество В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.

Наука В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19. 34

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 312

Футбол Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.

Общество В Омской области отменят режим самоизоляции Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков. 344

Общество В Пекине на рынке нашли коронавирус В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. 71

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 291