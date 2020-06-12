Происшествия
BFM.ruБастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.Коммерсантъ18:55
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Глава СК поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде
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