Происшествия
РБКБастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.Коммерсантъ18:55
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Глава СК поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде
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