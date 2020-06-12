с чего всё началось

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Футбол «Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.

Общество Жена Зеленского заразилась коронавирусом Жена президента Украины Елена Зеленская инфицирована новой коронавирусной инфекцией, сообщают телеграм-канал Офиса президента и местные СМИ. 716

Политика В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.

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Авто Названы нововведения, которые ожидают водителей в июле Нововведения подчиняются техническому регламенту таможенного союза, а так же ряду приказов МВД и ГОСТов, корректирующих порядок проведения технической экспертизы. 1

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Общество Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых. 8

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