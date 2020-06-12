Происшествия
КоммерсантъБастрыкин поручил изучить дело врача Элины Сушкевич
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой.
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с чего всё началось
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить уголовное дело двух врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 июня.Известия17:55
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Глава СК поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде
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