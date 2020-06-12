с чего всё началось

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 38

Общество Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Гаджеты Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5. 16

Политика Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России. 18K

Фигурное катание Плющенко: Трусова сделала четверной риттбергер на сборе в Кисловодске Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об успехах двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой за 10 дней тренировок в Кисловодске. 1

Шоу-бизнес Настя Каменских научила подписчиков приседать Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обругала матом Малахова После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов». 152

Общество Дайджест общества № 3: банкротство музеев и темное наследие Просвещения Учебники истории рассказывают об эпохе Просвещения как о времени развития, появления науки и рождении идеи о ценности человеческой жизни.

Музыка Клава Кока и Niletto устроили «Краш» Подопечная лейбла Black Star Клава Кока и создатель "Любимки" Niletto выпустили дуэтный сингл "Краш".

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ. 45

Происшествия Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом. 2

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 46

Политика СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании. 40

Общество Hitman: Absolution раздают бесплатно Hitman: Absolution был выпущен в 2012 году, это была последняя глава перед обновленным Hitman. 1

Общество Доллар укрепляется на опасениях второй волны эпидемии в США Доллар дешевел в последнее время благодаря общему снижению спроса на валюты "тихой гавани" вслед за постепенным возобновлением экономической активности в США и других странах мира после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса. 21