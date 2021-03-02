Пульмонолог Минздрава оценил сроки окончания пандемии COVID-19 в России

В свою очередь, глава разработавшего вакцину «Спутник V» научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что ситуация с коронавирусом станет управляемой к ноябрю 2021 года, когда прививку от COVID-19 получит 70% населения России.