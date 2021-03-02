Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok
Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей, говорится в сообщении ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», – говорится
в сообщении.
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