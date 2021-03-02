Фестиваль кино стран Евросоюза перенесли из калининградской «Зари» на онлайн-платформу

Пройдёт серия онлайн-встреч: две состоятся на базе специального сервиса Okko — "Премьера", а остальные пройдут на платформе ZOOM.В день старта фестиваля, 2 марта, в 20:00, на сайте premiere.okko.tv создатели фильма "Король Атлантиды"16+ (Швеция) — продюсер и сценарист Симон Сеттергрен и режиссёр Сони Йергенсен — представят свою работу.