Происшествия
Газета.RuБастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК, сообщает RT.
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с чего всё началось
«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершённого преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском08:02
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Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Известия 10:32
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 05:33
Авто
В России снова упали продажи новых авто
Как сообщает RNS, продажи новых авто по итогам августа рухнули на 1,3%, что, в единичном выражении составляет 1,843 тысяч штук по сравнению с августом 2019 года. всего за данный период было проданы 145,545 тысяч новых автомобилей.
Восток-Медиа 10:42
Происшествия
Памфилова рассказала о приметах нападавшего
RT на русском 10:01
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
В Нижнем Тагиле третьеклассник сел за руль машины и устроил ДТП
В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».
REGNUM 09:57
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
Naked Science 08:59
Футбол
«Ростов» сыграет все домашние матчи на «Ростов-Арене»
«Ростов» продолжит играть домашние матчи этого сезона на стадионе «Ростов-Арена», поскольку все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
Спорт-Экспресс 09:53
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Политика
В Минэкономразвития ответили на критику Мутко
Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Гаджеты
Samsung выпустит блокчейн-смартфон Galaxy Note 10 с криптокошельком
Корпорация Samsung планирует представить блокчейн-версию смартфона Galaxy Note 10.
ITZine.ru вчера в 23:03
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 16:39
Политика
Экс-гендиректору грузинского «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему генеральному директору телекомпании «Рустави 2» Нике Гварамия новые обвинения.
РБК 10:24
Армия и оружие
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01