Происшествия

Газета.RuГазета.RuБастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК, сообщает RT.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершённого преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью», — говорится в сообщении ведомства
.
RT на русском08:02

Подробнее о событии

Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на дом Памфиловой

RT на русском08:02

ГП в ближайшее время решит вопрос о передаче дела о нападении на Памфилову в СК

ТАСС10:39

Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК

РБК08:41

СКР о версии нападения на Памфилову — профессиональная деятельность

REGNUM08:11

Бастрыкин забрал «дело Памфиловой» в центральный аппарат СК

Московский Комсомолец08:03

За два дня до выборов совершено нападение на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой

Эхо Москвы09:01

Глава СК просит МВД передать материалы дела о нападении на Памфилову

РЕН ТВ08:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 11:01, Вашингтон
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Известия 10:32
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Политика

Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 05:33
Авто

В России снова упали продажи новых авто

Как сообщает RNS, продажи новых авто по итогам августа рухнули на 1,3%, что, в единичном выражении составляет 1,843 тысяч штук по сравнению с августом 2019 года. всего за данный период было проданы 145,545 тысяч новых автомобилей.
Восток-Медиа 10:42
Происшествия

Памфилова рассказала о приметах нападавшего

RT на русском 10:01
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Происшествия

В Нижнем Тагиле третьеклассник сел за руль машины и устроил ДТП

В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».
REGNUM 09:57
Происшествия

Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Lenta.ru 08:11
Происшествия

СУ СК региона: в Абдулино обнаружено тело 10-летней девочки

Time56.ru 09:40
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Политика

Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

РБК 07:08
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

РИА Новости 05:57
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Происшествия

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Наука

Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца

Naked Science 08:59
Футбол

«Ростов» сыграет все домашние матчи на «Ростов-Арене»

«Ростов» продолжит играть домашние матчи этого сезона на стадионе «Ростов-Арена», поскольку все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
Спорт-Экспресс 09:53
Армия и оружие

Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Общество

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Политика

В Минэкономразвития ответили на критику Мутко

Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Гаджеты

Samsung выпустит блокчейн-смартфон Galaxy Note 10 с криптокошельком

Корпорация Samsung планирует представить блокчейн-версию смартфона Galaxy Note 10.
ITZine.ru вчера в 23:03
Политика

Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 16:39
Баскетбол

Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу

РБК 10:00
Политика

Экс-гендиректору грузинского «Рустави 2» предъявили новые обвинения

Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему генеральному директору телекомпании «Рустави 2» Нике Гварамия новые обвинения.
РБК 10:24
Армия и оружие

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное