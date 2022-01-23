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Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.
Интерфакс
Семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак в селе Домне Забайкальского края.
Невские Новости
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
НТВ
Факты нападения бродячих собак на людей расследуются и в других регионах страны.
Properm.ru

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Глава СК поручил подготовить предложения по изменению законодательства после нападения на людей бродячих собак
Эхо Москвы08:48
Глава СКР Бастрыкин поручил подготовить изменения в законодательство после нападений собак
Lenta.ru09:12
СК готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак
ТАСС08:55
Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон, чтобы обезопасить людей от бродячих собак
RT на русском08:52
Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей
Интерфакс09:18
Бастрыкин поручил подготовить изменения в законе об отлове животных
РЕН ТВ08:44
Глава СК Бастрыкин поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове бродячих собак
РИА Новости08:40

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