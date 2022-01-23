Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.
Крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, во время которых трагически погибла женщина, происходили в несанкционированном месте, которое не было согласовано с церковью и властями, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов.