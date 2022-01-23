Будьте в Плюсе

Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.
Интерфакс
Только в Забайкальском крае за прошлый год собаки не менее 5 раз нападали на людей, сообщили в СК России
.
ГТРК Тула
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
НТВ
Факты нападения бродячих собак на людей расследуются и в других регионах страны.
Properm.ru

Подробнее о событии

Глава СК поручил подготовить предложения по изменению законодательства после нападения на людей бродячих собак
Эхо Москвы08:48
Глава СКР Бастрыкин поручил подготовить изменения в законодательство после нападений собак
Lenta.ru09:12
СК готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак
ТАСС08:55
Бастрыкин поручил подготовить изменения в закон, чтобы обезопасить людей от бродячих собак
RT на русском08:52
Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей
Интерфакс09:18
Бастрыкин поручил подготовить изменения в законе об отлове животных
РЕН ТВ08:44
Глава СК Бастрыкин поручил подготовить идеи по изменению законов об отлове бродячих собак
РИА Новости08:40

Интересное

В Омской области задержали двух подростков по подозрению в убийстве семьи

Полицейские задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи.
ТАСС14:20

Крещенские купания в Ленинградской области, где погибла женщина, не были согласованы

Крещенские купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, во время которых трагически погибла женщина, происходили в несанкционированном месте, которое не было согласовано с церковью и властями, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов.
РИА Новости12:19

National Interest: в 2040 году может начаться гражданская война и распад США

К распаду США может привести гражданская война, началом которой послужит демографический переход страны от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах.
Известия13:19

Гражданам в РФ в возрасте 55/60 лет сообщили о льготах в 2022 году

Адвокат Виктория Рахубовская в разговоре с изданием "Известия" рассказала о правах и льготах, которые будут доступны россиянам в возрасте 55/60 лет для женщин и мужчин соответственно в 2022 году.
Ежедневные Новости Владивостока13:21

Страдающая онкологическим заболеванием актриса Заворотнюк утратила способность говорить

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием.
Центральная Служба Новостейвчера в 23:41

Александр Градский 15 лет не хотел оплачивать отпуск своей домработнице

Женщина убиралась в доме Александра Градского в течение 15 лет. За это время она ни разу не уходила в отпуск.
Дни2413:30

Министр Дудаев: жена экс-судьи Янгулбаева Зарема Мусаева задержана и находится в МВД Чечни

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев раскрыл местонахождение похищенной силовиками в Нижнем Новгороде жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.
Lenta.ru13:14

Нганну решением судей победил Гана на UFC 270 и сохранил пояс чемпиона в тяжелом весе

Камерунец Фрэнсис Нганну победил француза Сирила Гана в бою за титул чемпиона в тяжелом весе на турнире UFC 270.
Матч ТВ01:12

В ВОЗ предупредили о появлении более заразных штаммов COVID-19

Керкхове добавила, что о свойствах новых штаммов ковида в настоящий момент неизвестно, но они будут более заразными, потому что им потребуется превзойти циркулирующие сейчас варианты.
BFM.ru13:49

NS о DOTA: Dragon’s Blood: «Я аж уснул, настолько унылое и невнятное повествование»

Стример Ярослав 'NS' Кузнецов в своем личном telegram-канале высказался о втором сезоне анимационного сериала «DOTA: Кровь дракона» от Netflix.
Dota2.ruвчера в 02:53