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Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СКР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству академий ведомства с нового учебного года прекратить прием студентов в магистратуру, сообщает
 пресс-служба СК.
РБК
Решение о закрытии магистерских программ было принято «в целях дальнейшего укрепления качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства — следователей и криминалистов».
Lenta.ru
Обучение продолжится только в рамках программы специалитета.
Российская газета
В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков официально заявил, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную, «уникальную» модель высшего образования.
Коммерсантъ

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Бастрыкин поручил прекратить приём студентов в магистратуру в ведомственных вузах
RT на русскомвчера в 16:55
Бастрыкин запретил принимать студентов в магистратуру
URA.Ruвчера в 16:11
Председатель СК России поручил руководству ведомственных академий прекратить прием студентов по магистерской программе
Глас Народавчера в 14:26
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СКР
Коммерсантъвчера в 15:30
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах
Москва 24вчера в 15:19
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СК
Газета.Ruвчера в 15:10
Бастрыкин распорядился прекратить прием студентов в вузы СКР по магистерской программе
Российская газетавчера в 15:35

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