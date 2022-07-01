Решение о закрытии магистерских программ было принято «в целях дальнейшего укрепления качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства — следователей и криминалистов».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель главы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, участвующие в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.
Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) стало "неприятным сюрпризом" для Швеции, Финляндии и НАТО, такое мнение выразил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.