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Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СКР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству академий ведомства с нового учебного года прекратить прием студентов в магистратуру, сообщает
 пресс-служба СК.
РБК
Решение было принято «в целях дальнейшего укрепления качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства — следователей и криминалистов».
Lenta.ru
Прием студентов в магистратуру будет прекращен с предстоящего учебного года.
НТВ
Обучение продолжится только в рамках программы специалитета.
Российская газета

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Бастрыкин поручил прекратить приём студентов в магистратуру в ведомственных вузах
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Бастрыкин запретил принимать студентов в магистратуру
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Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СК
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Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СКР
Коммерсантъвчера в 15:30
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах
Москва 24вчера в 15:19
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