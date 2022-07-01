Читатели британской газеты Daily Mail высказали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону неприятную правду о его физических способностях после комментария Владимира Путина о желании лидеров саммита G7 сделать фото "круче него".
С сентября 2020 по май 2022 года государство списало более 3 млрд руб. долгов россиян по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства, сообщил газете «Известия» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.