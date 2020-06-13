Происшествия

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
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«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении
 СКР.
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Бастрыкин поручил изучить обстоятельства калининградского «дела врачей»

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Глава СКР поручил изучить дело врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Аргументы и Фактывчера в 22:12
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МФЦ, согласно сообщению пресс-службы российского правительства от 13 июня, разрешено самим принимать решения о количестве работающих окон в каждом отделении и устанавливать порядок дистанционной работы с заявителем, а также определять перечень временно недоступных услуг.
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Коммерсантъ вчера в 10:28
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