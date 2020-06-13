Происшествия
ИзвестияБастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.Коммерсантъвчера в 18:55
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Бастрыкин поручил изучить обстоятельства дела калининградских врачей после заявления Рошаля
Калининград.Ruвчера в 17:04
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МФЦ, согласно сообщению пресс-службы российского правительства от 13 июня, разрешено самим принимать решения о количестве работающих окон в каждом отделении и устанавливать порядок дистанционной работы с заявителем, а также определять перечень временно недоступных услуг.
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Lenta.ru 01:36
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RT на русском вчера в 10:12
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Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП
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Общество
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Финансы
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"Паркуют прибыль в офшорах" За пять месяцев 2020 года отток капитала из России составил 33,5 млрд долларов, что на четверть больше показателя за весь прошлый год (26,7 млрд долларов).
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Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
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Коммерсантъ вчера в 10:28
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
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