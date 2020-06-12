Происшествия
ИзвестияБастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.Коммерсантъвчера в 18:55
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Бастрыкин поручил изучить обстоятельства дела калининградских врачей после заявления Рошаля
Калининград.Ruвчера в 17:04
Глава СК поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде
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