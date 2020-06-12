с чего всё началось

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 42

Спорт Загорулько предложил чиновникам вернуть ордена, которые они получили за дисквалифицированных спортсменов По словам прославленного специалиста, было бы логично, чтобы свои медали после дисквалификации возвращали не только спортсмены, но и те, кто получил за это какие-то награды.

Шоу-бизнес Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина Телеведущая Ксения Собчак неоднозначно использовала в новом выпуске своей интернет-передачи историю, о которой рассказал певец Стас Костюшкин.

Политика В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.

Наука Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины. 51

Происшествия Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили. 4

Политика Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии. 60

Технологии Илон Маск начал продажи ранее опасной технологии «OpenAI» — компания, созданная Илоном Маском начала продажи технологии, которая способна воссоздавать полноценные тексты на основе обрывков данных.

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 2

Происшествия Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 301

Экономика Мишустин утвердил «дорожную карту» в области инжиниринга Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" в области инжиниринга и промышленного дизайна, предусматривающую рост доли малого и среднего бизнеса, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания "До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.

Общество Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка «Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении. 1,9K

Политика Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня. 40

Общество Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела. 5