Происшествия

ИзвестияИзвестияБастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении
 СКР.
Коммерсантъвчера в 18:55

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Бастрыкин поручил изучить обстоятельства калининградского «дела врачей»

КП - Калининград04:56

Бастрыкин поручил СКР изучить дело Сушкевич и Белой

Клопс03:17

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Русский Западвчера в 17:42

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

РИА Новостивчера в 19:54

Бастрыкин поручил изучить обстоятельства дела калининградских врачей после заявления Рошаля

Калининград.Ruвчера в 17:04

Глава СК поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде

Московский Комсомолецвчера в 16:21

Бастрыкин поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде

ТАССвчера в 16:09
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru 07:00
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 11 июня в 10:31
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Спорт

Загорулько предложил чиновникам вернуть ордена, которые они получили за дисквалифицированных спортсменов

По словам прославленного специалиста, было бы логично, чтобы свои медали после дисквалификации возвращали не только спортсмены, но и те, кто получил за это какие-то награды.
Спорт-Экспресс 07:00
Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
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Шоу-бизнес

Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина

Телеведущая Ксения Собчак неоднозначно использовала в новом выпуске своей интернет-передачи историю, о которой рассказал певец Стас Костюшкин.
Московский Комсомолец 07:42
Общество

Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
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Политика

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
РИА Новости 08:10
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу

Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Афиша Daily вчера в 06:23
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Общество

Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Lenta.ru 06:23
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 11 июня в 12:49
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Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
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Политика

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом

На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
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Технологии

Илон Маск начал продажи ранее опасной технологии

«OpenAI» — компания, созданная Илоном Маском начала продажи технологии, которая способна воссоздавать полноценные тексты на основе обрывков данных.
ГЛАС.RU 08:45
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

ТАСС вчера в 06:28
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Экономика

Мишустин утвердил «дорожную карту» в области инжиниринга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" в области инжиниринга и промышленного дизайна, предусматривающую рост доли малого и среднего бизнеса, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 07:21
Футбол

Кокорин сообщил о переговорах с «Ромой» и «Марселем»

Газета.Ru 05:59
Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Общество

Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 05:58
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Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
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Политика

Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции

Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
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