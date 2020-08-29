Общество
Lenta.ruБастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте СКР.
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с чего всё началось
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах была снижена доля государства в Башкирской содовой компании (БСК).Коммерсантъ06:43
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В американской прессе вышел материал, в котором говорится о том, что Вашингтон излишнее внимание уделяет вопросу российского вмешательства в президентские выборы.
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