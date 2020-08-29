Общество

Lenta.ruLenta.ruБастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте СКР.
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с чего всё началось
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
 следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах была снижена доля государства в Башкирской содовой компании (БСК).
Коммерсантъ06:43

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Следователи из Москвы изучат судьбу госакций Башкирской содовой компании

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Известия06:20

СК проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Комсомольская правда06:04
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 11:31, Ашберн
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными.
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Авто

Автостраховщики РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

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Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака

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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

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У домов цыган собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения, — говорится в сообщении.
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Происшествия

У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

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Политика

Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии

Лондон, 29 августа 2020, 16:02 — REGNUM Европейский союз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии.
REGNUM 09:02
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Политика

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке правительства Эрика Пухаева, соответствующий документ опубликован на сайте президента.
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Шоу-бизнес

Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына

Певица Валерия поделилась снимками со свадьбы своего младшего сына Арсения и его избранницы Лианы.
CT news 10:35
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Меган Рапино: всех белых футболистов должен возмущать каждый случай проявления расизма

Что касается проблемы расизма, все белые футболисты должны возмущаться каждый раз, когда происходит расистский инцидент.
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Происшествия

У посольства России в Берлине произошли столкновения

РИА Новости 10:42
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Футбол

Кокорина не оказалось в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Арсеналом»

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Киркоров выложил видео детей на серфе

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Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

В сети появился финальный трейлер фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures RU.
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Политика

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
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На территории уезда Сянфэнь в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая обрушилось двухэтажное здание, в котором располагался отель-ресторан «Цзюйсянь».
РБК 09:52
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В Казани прокуратура начала проверку из-за избиения матерью ребенка

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Общество

В Charite сообщили об улучшении состояния Навального

Соратники Навального утверждают, что политика отравили. Данную версию подтвердили и немецкие врачи.
Мир новостей вчера в 10:19
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Армия и оружие

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В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.com вчера в 04:26
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Политика

В прессе США назвали страну, «вмешательство» которой в американские выборы «на порядок больше российского»

В американской прессе вышел материал, в котором говорится о том, что Вашингтон излишнее внимание уделяет вопросу российского вмешательства в президентские выборы.
Военное обозрение 10:49
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На белорусском заводе после приезда Лукашенко произошел пожар

РБК 09:26
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Общество

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
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Автоспорт

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Политика

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Политика

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Общество

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.
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Политика

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия 05:03
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«Барселона» уволила клубных юристов, которые консультировали Месси

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