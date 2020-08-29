с чего всё началось

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте СКР.

Политика Путин признал легитимность выборов в Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. 1,6K

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. 195

Происшествия Митинг жителей посёлка под Харьковом перерос в столкновения с цыганами У домов цыган собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения, — говорится в сообщении.

Политика Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке правительства Эрика Пухаева, соответствующий документ опубликован на сайте президента. 102

Спорт Меган Рапино: всех белых футболистов должен возмущать каждый случай проявления расизма Что касается проблемы расизма, все белые футболисты должны возмущаться каждый раз, когда происходит расистский инцидент.

Шоу-бизнес Киркоров выложил видео детей на серфе Певец Филипп Киркоров выложил видео из поездки в Грецию с детьми. Об этом сообщил сайт «Утро.ру». 13

Кино Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя В сети появился финальный трейлер фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures RU. 44

Политика Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета. 23

Происшествия 17 человек погибли после обрушения ресторана на севере Китая На территории уезда Сянфэнь в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая обрушилось двухэтажное здание, в котором располагался отель-ресторан «Цзюйсянь». 1

Общество Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих. 40

Политика Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом. 20

Политика Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки. 11

Общество В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.