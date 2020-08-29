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Lenta.ru
Lenta.ru

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте СКР.В источнике
С чего всё началось
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
 следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах была снижена доля государства в Башкирской содовой компании (БСК).
Коммерсантъ06:43
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РБК

Следователи из Москвы изучат судьбу госакций Башкирской содовой компании

РБК07:14
Комсомольская правда

СК проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Комсомольская правда06:04
URA.Ru

СК проверит нарушения приватизации «Башкирской содовой компании»

URA.Ru06:43
Интерфакс

СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Интерфакс06:38
ТАСС

Центральный аппарат СК проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

ТАСС06:38
Известия

Бастрыкин поручил провести проверку отчуждения госакций БСК

Известия06:20
Коммерсантъ

Центральный аппарат СКР проверит приватизацию Башкирской содовой компании

Коммерсантъ06:43

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии
RT на русском07:06
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В Венгрии не исключают возможную отмену матча с Россией в Лиге наций

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что проведение матча 2-го тура группового этапа Лиги наций с Россией (6 сентября) запланировано согласно расписанию, однако не исключено, что возможен и другой вариант развития событий.
Soccer.ru07:14

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону

Москва, 29 августа 2020, 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой.
REGNUM08:16