Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте СКР.В источнике
С чего всё началось
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах была снижена доля государства в Башкирской содовой компании (БСК).
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