СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.В источнике
С чего всё началось
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах была снижена доля государства в Башкирской содовой компании (БСК).
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