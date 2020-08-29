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Интерфакс
Интерфакс

СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.В источнике
С чего всё началось
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
 следователям центрального аппарата выяснить, при каких обстоятельствах была снижена доля государства в Башкирской содовой компании (БСК).
Коммерсантъ06:43
Подробнее о событии
РБК

Следователи из Москвы изучат судьбу госакций Башкирской содовой компании

РБК07:14
Коммерсантъ

Центральный аппарат СКР проверит приватизацию Башкирской содовой компании

Коммерсантъ06:43
URA.Ru

СК проверит нарушения приватизации «Башкирской содовой компании»

URA.Ru06:43
Интерфакс

СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Интерфакс06:38
ТАСС

Центральный аппарат СК проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

ТАСС06:38
Известия

Бастрыкин поручил провести проверку отчуждения госакций БСК

Известия06:20
Комсомольская правда

СК проведет проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании

Комсомольская правда06:04

Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии

Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.
ИА Красная Весна13:28
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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