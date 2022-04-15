Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, Зеленский в интервью говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Российской Федерацией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
ЦБ указал, что такие послабления нужны в условиях, когда некоторые зарубежные игроки «приняли решение о продаже своего российского бизнеса», а специальная комиссия при правительстве будет согласовывать сделки по передаче таких активов новым собственникам.
Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, который уволил Райкина с поста худрука, сообщили РИА Новости в суде.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Краматорского района ДНР за подозрение в лояльности России.
Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год вновь стал представитель Камчатки Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 миллиарда 217 миллионов рублей, следует из опубликованных на сайте Совета Федерации деклараций парламентариев.
«С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в сообщении.