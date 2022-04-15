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Бастрыкин поручил проверить слова Зеленского на предмет подготовки войны

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить заявления из интервью президента Украины Владимира Зеленского одному из западных СМИ, сообщается в Telegram-канале
 ведомства.
РИА Новости
Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, Зеленский в интервью говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Российской Федерацией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
ТК Звезда
Речь идет об интервью, которое Владимир Зеленский дал ВВС.
Комсомольская правда
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
Известия

Подробнее о событии

Председатель СК поручил изучить данные, озвученные в интервью Зеленского западному СМИ
РИА Новости14:04
Бастрыкин поручил проверить слова Зеленского на предмет подготовки войны
Известия14:26
СК изучит слова Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией
РЕН ТВ12:31
Бастрыкин поручил изучить озвученные в интервью Зеленского данные о подготовке Киева к войне
RT на русском12:52
Бастрыкин поручил проверить слова Зеленского на предмет подготовки войны
РБК13:17
СКР изучит слова из интервью Зеленского о заблаговременной подготовке к войне с Россией
Lenta.ru12:29
СК изучит данные из интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией
ТАСС12:06

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