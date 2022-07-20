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Бастрыкин поручил проверить заявления депутата о погибших российских военнослужащих

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался заявлениями депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих.
Lenta.ru
По данным следствия, новосибирские депутаты обратились к председателю СК России с просьбой проверить комментарий, который Пирогова оставила в соцсети.
RT на русском
Как сообщают СМИ, Пирогова ранее оскорбительно высказалась о погибших во время спецоперации российских военнослужащих в соцсети.
RuNews24.ru
Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать процессуальную проверку в отношении депутата.
Life.ru

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Бастрыкин поручил СК дать оценку высказывания новосибирского депутата про военных
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Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
Сиб.фм19:53
Бастрыкин поручил дать оценку словам депутата из Новосибирска из-за высказывания про погибших военных
Фонтанка.Ру18:26
Глава СК Бастрыкин поручил проверить слова новосибирского депутата о погибших военных
РИА Новости22:02
Бастрыкин поручил проверить заявления депутата о погибших российских военнослужащих
Lenta.ruвчера в 16:21
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Медиазонавчера в 15:46
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
СК даст оценку высказываниям новосибирского депутата о погибших российских военных
ТАССвчера в 15:33

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