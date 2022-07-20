Будьте в Плюсе

Бастрыкин поручил проверить заявления депутата о погибших российских военнослужащих

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался заявлениями депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих.
Lenta.ru
Как сообщают СМИ, Пирогова ранее оскорбительно высказалась о погибших во время спецоперации российских военнослужащих в соцсети.
RuNews24.ru
Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать процессуальную проверку в отношении депутата.
Life.ru
Хельга Пирогова — оппозиционный депутат от коалиции «Новосибирск 2020».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Глава СК Бастрыкин поручил проверить слова новосибирского депутата о погибших военных
РИА Новости03:20
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
Сиб.фм19:53
Бастрыкин поручил проверить высказывания депутата Пироговой о военных
АиФ Новосибирск19:34
Бастрыкин поручил СК дать оценку высказывания новосибирского депутата про военных
Life.ruвчера в 16:47
Бастрыкин поручил проверить заявления депутата о погибших российских военнослужащих
Lenta.ruвчера в 16:21
Глава СК поручил проверить твит новосибирской депутатки о погибших в войне с Украиной добровольцах
Медиазонавчера в 15:46
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
СК даст оценку высказываниям новосибирского депутата о погибших российских военных
ТАССвчера в 15:33

Интересное

РИА Новости: расчеты HIMARS на Украине состоят из инструкторов НАТО

Поставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS управляются инструкторами НАТО, два расчета работают на юге Украины, а остальные — в Донбассе.
Lenta.ru04:15

Скончалась актриса и телеведущая Руслана Писанка

Буквально несколько минут назад стало известно о том, что из жизни ушла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка.
StarHit.ru19 июля в 02:33

Премьер Италии Драги подтвердил намерение подать в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку.
РИА Новости03:35

В Москве отставной генерал-майор ФСБ Лобачев найден мертвым на лестнице

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ в отставке 76-летний Евгений Лобачев. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Lenta.ru03:27

РИА Новости: ВСУ начали дистанционно минировать территории под Харьковом минами ПФМ-1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали дистанционно минировать территории под Харьковом с помощью «Лепестков» — мин ПФМ-1.
Lenta.ru03:16

ТАСС: снайперскую дальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак» впервые применили на Украине

Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак», считающаяся самой дальнобойной в мире, впервые была использована в ходе спецоперации на Украине.
Lenta.ru03:01

Le Devoir: фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения в размере 35%

Фермеры Канады пострадали из-за решения властей страны ввести пошлины в размере 35 процентов на российские удобрения.
Lenta.ru20:02

Подача газа по «Северному потоку» возобновилась после завершения планового техобслуживания

Газ снова начал поступать по трубопроводу "Северный поток" после завершения технических работ, следует из данных Nord Stream AG и газотранспортных операторов OPAL и NEL.
РИА Новости01:31

Politico: Конгресс США может признать РФ спонсором терроризма, если это не сделает Госдеп

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий на Украине, то это сделает американский законодательный орган.
ТАСС23:34