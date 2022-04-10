RT на русскомБастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с мирным населениемПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения военнослужащих ВСУ с гражданским населением.RT на русскомПо данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень.Lenta.ruВ Харькове местное население было запугано националистами, которые стреляли по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках еды.Украина.руСообщается, что сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела погибших от обстрелов артиллерии ВСУ местных жителей для проведения постановочной акции якобы военных преступлений России.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияНовостной фронтiReactorРеальный ТагилФАНRB НовостиPravda.RuРЕН ТВИА Красная ВеснаПрофильКомсомольская правдаРБКREGNUMНациональная служба новостейReadovka NewsЦентральная Служба НовостейРидусLife.ruПодробнее о событииГлава СК Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с мирным населениемiReactor07:03Бастрыкин поручил дать правовую оценку жестокому обращению ВСУ с населениемОреанда-Новости08:01Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию против российских войск в ИрпениТАСС07:19Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию против ВС России в ИрпениLenta.ru07:02СКР расследует факты жестокого обращения националистов с гражданским населениемИзвестия07:19Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах возможной провокации против ВС РФ в ИрпениФАН07:11СК расследует новые факты жестокого обращения ВФУ с гражданским населениемИА Красная Весна07:45Показать ещёОценить233Поделиться