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Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с мирным населением

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения военнослужащих ВСУ с гражданским населением.
RT на русском
По данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень.
Lenta.ru
В Харькове местное население было запугано националистами, которые стреляли по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках еды.
Украина.ру
Сообщается, что сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела погибших от обстрелов артиллерии ВСУ местных жителей для проведения постановочной акции якобы военных преступлений России.
РИА Новости

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Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с мирным населением
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