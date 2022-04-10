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Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с мирным населением

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения военнослужащих ВСУ с гражданским населением.
RT на русском
"Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках", - добавили в СК.
РИА Новости
Отмечается, что, по информации МО РФ, украинские военные готовят очередную провокацию для обвинения России в "якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области".
РИА Новости
В Харькове местное население было запугано националистами, которые стреляли по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках еды.
Украина.ру

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