RT на русскомБастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с мирным населениемПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения военнослужащих ВСУ с гражданским населением.RT на русском"Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках", - добавили в СК.РИА НовостиОтмечается, что, по информации МО РФ, украинские военные готовят очередную провокацию для обвинения России в "якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области".РИА НовостиВ Харькове местное население было запугано националистами, которые стреляли по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках еды.Украина.руЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияНовостной фронтiReactorРеальный ТагилФАНRB НовостиPravda.RuРЕН ТВЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаПрофильКомсомольская правдаРБКREGNUMReadovka NewsРидусLife.ruПодробнее о событииБастрыкин поручил расследовать сожжение российского военного украинскими боевикамиМосковский Комсомолец09:11СКР расследует факты жестокого обращения националистов с гражданским населениемИзвестия07:19Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населениемРИА Новости07:10СК расследует новые факты жестокого обращения ВФУ с гражданским населениемИА Красная Весна07:45Бастрыкин поручил расследовать подготовку «провокации» с телами в ИрпенеРБК08:02Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах возможной провокации против ВС РФ в ИрпениФАН07:11Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию против российских войск в ИрпениТАСС07:19Показать ещёОценить251Поделиться