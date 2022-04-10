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Бастрыкин поручил установить личности всех причастных к пыткам российских военнослужащих

Установить личности всех украинских националистов, которые причастны к пыткам и жестоким издевательствам над российскими военнослужащими, поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Комсомольская правда
Отмечается, что в описании к опубликованному одним из журналистов фото сообщалось, что российского военнослужащего сожгли украинские националисты.
РИА Новости
«Указанные действия грубо нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными», - отметили в Следственном комитете.
Комсомольская правда
Также Следственный комитет занимается расследованием обстоятельств подрыва украинскими силовиками цистерны с химвеществами.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Глава СК Бастрыкин поручил узнать личности националистов, пытавших российского военного
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СК установит националистов, причастных к издевательствам над военнослужащим
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СК России установит личности украинских националистов, пытавших российского военного
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СК установит личности украинских националистов, пытавших военных РФ
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